Festa Madonna tra giostre e concerti: come cambia la viabilità

In occasione delle Festività Mariane, previste dal 12 al 22 settembre 2024, Reggio Calabria si prepara ad accogliere un grande afflusso di visitatori, con un ricco programma di eventi tra giostre, spettacoli e concerti. Per garantire la sicurezza pubblica e agevolare il regolare svolgimento delle manifestazioni, la Polizia Municipale ha emesso diverse ordinanze che introducono significative modifiche alla viabilità cittadina.

Modifiche alla viabilità in occasione di Festa Madonna

Dall’11 al 23 settembre 2024, diverse aree centrali della città saranno soggette a limitazioni per il traffico e il parcheggio. In particolare:

Largo Botteghelle e aree circostanti

Divieto di transito eccetto per i veicoli autorizzati e divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Botteghelle, Viale Messina tra Via Palermo e Via Botteghelle, Via Enna, Via Siracusa tra Via Alberto Gatto e Via Palermo, Via Alberto Gatto tra Viale Calabria e Via Sbarre Inferiori, e Via Botteghelle di fronte all’Istituto Larizza. Queste restrizioni saranno valide dalle ore 5:00 dell’11 settembre fino alle ore 14:00 del 23 settembre 2024.

Concerti in Piazza Indipendenza (11-17 settembre):

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati su Lungomare Falcomatà tra Piazza Indipendenza e Via XXIV Maggio, parcheggi Stazione Lido Nord e Sud, Via Caridi, Via Pepe tra Via S. Francesco da Paola e Corso Garibaldi, e Via Nino Bixio tra Via Aspromonte e Via Caridi. L’interdizione alla circolazione sarà in vigore dalle ore 5:00 del 10 settembre alle ore 13:00 del 18 settembre 2024.

Restrizioni temporanee per i concerti serali (11-18 settembre):

Durante i concerti serali, dall’11 al 18 settembre, divieti di sosta con rimozione forzata e chiusure al traffico interesseranno Viale Zerbi, Viale Veneto, Largo Colombo, Via D. Romeo e altre aree limitrofe. La circolazione sarà vietata dalle ore 18:00 alle ore 02:00 per ogni concerto, garantendo la sicurezza degli eventi.

Deviazioni del traffico e percorsi alternativi

Per minimizzare i disagi causati dalla chiusura delle strade, il traffico in direzione sud-nord sarà deviato su Via S. Francesco da Paola e Corso Matteotti. Saranno previsti percorsi alternativi per il trasporto pubblico locale e le navette, con indicazioni installate a cura della società Castore SPL.

La partecipazione massiccia di cittadini e turisti durante le Festività Mariane comporterà inevitabilmente un aumento del traffico nelle zone centrali della città, così come accade ogni anno. La raccomandazione, in particolar modo ai residenti delle aree interessate, è quella di pianificare in anticipo i propri spostamenti, utilizzando percorsi diversi per evitare le aree interessate dalle chiusure.

Le Festività Mariane rappresentano un momento di grande festa e tradizione per la comunità reggina, con numerose attività ricreative e culturali che animeranno il centro cittadino. Sebbene siano previsti alcuni disagi per la viabilità, l’obiettivo è garantire un’esperienza piacevole per tutti i partecipanti.