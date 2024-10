Gli Avatar arrivano anche su Facebook: come creare il proprio ‘clone digitale’

Facebook si sta popolando di avatar, arrivati in Italia dopo il lancio negli Stati Uniti. Sono speciali riproduzioni degli utenti che è possibile creare direttamente all’interno dell’applicazione. Gli avatar possono poi essere utilizzati nei commenti o nelle conversazioni Messenger anche come adesivi, in maniera simile a quanto accade con le Memoji di Apple.

COME CREARE IL PROPRIO AVATAR

Per creare il proprio avatar su Facebook basta selezionare la sezione commenti di un post qualsiasi e premere sull’icona a forma di faccina. Qui, se è arrivata sul proprio profilo, si dovrebbe trovare la nuova opzione per costruire il proprio clone digitale. Si può scegliere il colore della pelle, la forma del viso e del corpo, occhi, capelli, bocca e abbigliamento. Una volta creato, l’avatar sarà disponibile sia all’interno dei commenti ai post su Facebook, ci si accedere sempre attraverso l’icona a forma di faccina.

E’ l’ennesima novità lanciata dal social in questo periodo di quarantena. Arriva dopo le Messenger Rooms e l’ampliamento delle videochiamate di WhatsApp a 8 partecipanti, e pochi giorni fa la scoietà ha annunciato di aver comprato Giphy, la più popolare piattaforma di Gif, che sarà integrata su Instagram.

