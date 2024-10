Come diventare più eco-friendly senza troppa “fatica”

Finalmente la tutela del pianeta non è più una questione che interessa a pochi ma un argomento di cui si parla con maggiore costanza anche se l’impegno che ci aspetta è ben maggiore. Per questo dovremmo cambiare stile di vita al più presto e per farlo non è necessario stravolgere la nostra quotidianità. Ciò che serve per il bene di tutti è cambiare sensibilmente alcune cattive abitudini a cui siamo assuefatti, sostituendole con accorgimenti virtuosi e sicuramente poco faticosi o impegnativi. In questo articolo vorremmo consigliare qualche buon comportamento utile a risparmiare e a ridurre l’impatto delle nostre azioni sull’ambiente.

Piccole abitudini, massima resa: comincia dalla spesa

Un’abitudine che pochissimi mettono in pratica è quella di sostituire i sacchetti della spesa con le shopper riutilizzabili. Per rendersi conto di quante persone utilizzino ancora i sacchetti di plastica basta fermarsi dinanzi alle casse di un qualunque supermercato e guardare con i propri occhi. Utilizzare una shopper riutilizzabile al posto di quelle in plastica non richiede impegno o fatica e anzi, si traduce in un considerevole risparmio quotidiano. Una shopper l’acquisti una volta e la utilizzi tutte le volte che vorrai mentre le buste in plastica le paghi ogni volta che ti accingi a fare la spesa. Supponiamo che fai la spesa tre volte a settimana e quindi, almeno 156 spese durante tutto l’anno. Se per ogni spesa utilizzi due sacchetti di plastica, che in media costano dai due ai dieci centesimi, alla fine dell’anno avrai speso inutilmente dai dieci ai trenta euro. Se questa cifra ti sembra ininfluente sul tuo bilancio economico considera che con le buste in plastica alimenti la produzione di un bene dannoso per l’ambiente e che potresti sostituire con il minimo sforzo.

In casa occhio ai consumi: bolletta e sprechi

Un altro modo per ottimizzare i consumi e gli sprechi potrebbe essere quello di prestare attenzione alle utenze. Quando ti lavi i denti o lavi i piatti ma anche quando lasci luci inutilmente accese stai sprecando energia con la supponenza di tutti quegli umani che pensano che le risorse del nostro pianeta siano infinite. Per questo il nostro suggerimento è quello di ottimizzare la propria casa con rimedi anti spreco, per esempio optando per sistemi finestra isolanti, controllando con attenzione l’utilizzo del riscaldamento ecc… Per risparmiare sull’acqua basta installare gli areatori per rubinetti che riducono il flusso garantendo uguale pressione. Per la corrente elettrica ti suggeriamo di utilizzare lampadine a risparmio energetico o a led mentre, per il riscaldamento, suggeriamo di utilizzarlo con parsimonia e solo nelle ore in cui siamo effettivamente in casa.

Fuori casa fai le scelte giuste: basta capricci