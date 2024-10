Bonus vacanze, chi può ottenerlo e come richiederlo

A breve il bonus vacanze diventerà realtà. Si era molto discusso nei mesi più bui della pandemia di questo ‘regalo’ agli italiani e, con il decreto Rilancio il bonus sarà, finalmente, disponibile.

Cos’è il bonus vacanze

La denominazione scelta raffigura perfettamente ciò di cui si tratta: un credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Sono compresi B&B e agriturismi.

A chi spetta il bonus e in che misura

Secondo le linee guida pubblicate dall’Agenzia delle entrate il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di:

150 euro per nuclei di 1 persona;

300 euro per nuclei di 2 persone;

500 euro per nuclei di 3 o più persone.

Come si utilizza

L’agevolazione deve essere utilizzata per l’80% nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020, sotto forma di ‘sconto‘ sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico; per il 20% in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.

Condizioni

Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo;

può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da una sola struttura;

il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto;

il pagamento deve essere effettuato senza l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggi e tour operator.

Come richiedere il bonus

Per richiedere l’agevolazione, uno dei componenti del nucleo familiare – anche prima del 1° luglio – deve:

presentare domanda all’ INPS , anche per il tramite dei CAF, la dichiarazione sostitutiva unica (dsu), per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE;

, anche per il tramite dei CAF, la dichiarazione sostitutiva unica (dsu), per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE; dotarsi di una carta d’identità digitale SPID o CIE (Carta d’identità elettronica);

scaricare l’applicazione IO – l’app per servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.

Il bonus viene richiesto tramite l’app che verifica i requisiti e, in caso di esito positivo:

conferma l’importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione;

fornisce l’elenco dei componenti del nucleo familiare;

visualizza il codice univoco e il QR-code da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le linee guida dell’agenzia delle entrate, CLICCA QUI.