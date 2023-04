Madiscool Music Festival: in Calabria 1° maxi-evento dedicato agli studenti di tutta Italia

L’evento giovanile dell’estate 2023 si terrà in Calabria. Il “Madiscool Music Festival” si prepara ad aprire i battenti, in quella che sarà la sua primissima edizione. Un evento, in programma dall’1 al 4 giugno 2023 al Villaggio Bahja di Paola che riguarderà gli studenti di tutta Italia, dai 14 ai 19 anni. Un modo del tutto nuovo per salutare l’inizio dell’estate, con quattro giorni ricchissimi di eventi e attività, arricchite dalle esibizioni di numerosi artisti di fama Nazionale e Internazionale: da Ludwig a SLF, passando per Mambo Losco e molti, molti altri.

La partecipazione sarà a numero chiuso, con la possibilità di pernottare all’interno del villaggio. L’organizzazione, come detto impreziosita dalla presenza dei cantanti rap e trap più importanti del panorama odierno, cercherà di offrire la migliore delle esperienze ai ragazzi, con attività sportive e ricreative, l’organizzazione di escursioni in barca e di pool party. Il tutto valorizzando le bellezze del territorio calabrese, che faranno da sfondo al primo evento di questo tipo nel nostro paese.

Tutti i pacchetti sono acquistabili sul sito madiscoolfest.it, dove sono presenti tutte le informazioni utili e la line-up aggiornata di coloro che saranno presenti al Festival. Una formazione in continuo aggiornamento, per quello che sarà l’evento dell’estate per i ragazzi delle scuole italiane.