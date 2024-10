Sud Sound Festival al PalaCalafiore di Reggio: vola la prevendita. Come acquistare i biglietti

Reggio Calabria scalda i motori per l’evento dell’inverno: il Sud Sound Festival. In programma per l’8 dicembre, sta riscuotendo, già, un grande successo in tutta la Regione, grazie alla prevendita partita dei giorni scorsi.

Tradizionalmente, l’8 dicembre a Reggio Calabria fa da apripista alle festività natalizie, per il 2023, invece, segnerà un punto di svolta nel mondo degli eventi in riva allo Stretto.

Sud Sound Festival, infatti, è il primo evento in Calabria dedicato alla musica rap e trap, che vedrà la partecipazione di tre grandi artisti che si alterneranno alla console durante la serata. Sul palco del Palacalafiore di Pentimele, saliranno Sfera €bbasta, Ernia e Finesse.

Organizzato Cormaci Group, e interamente finanziato con fondi privati, promette di essere uno spettacolo senza precedenti, tanto che le prevendite già volano, con 1600 ticket già staccati.

L’evento prevede l’affluenza di oltre 8000 spettatori. Il servizio bar e ristorazione, durante la serata, saranno gestiti da Cormaci Group.

Il Sud Sound Festival apre alla musica a Reggio Calabria e sarà il primo di una serie di grandi eventi. DJ Set, esibizioni live, concerti, spettacoli, e tante special guest.

Dove acquistare i biglietti

Il sito del Festival è già online e consultabile all’indirizzo www.sudsoundfestival.it, mentre a breve verrà pubblicata anche la piattaforma e-commerce dove acquistare tutti i gadget dell’evento.

Per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare i siti di Dice e Vivaticket. Affrettatevi, i posti del parterre in piedi sono già in esaurimento.