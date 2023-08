Reggio, con 'Fashion Night' moda, arte e spettacolo in scena all'Arena dello Stretto

Grande successo per Fashion Night, kermesse all’insegna della moda, dell’arte, della danza e della musica che si è svolta nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco a Reggio Calabria.

L’evento, inserito nel cartellone dell’Estate Reggina 2023 e che ha visto protagonisti tanti ospiti provenienti da tutta Italia, è stato organizzato dall’Associazione Star Award di Reggio Calabria presieduta da Marlena Maimone, nata con l’obiettivo di valorizzare talento, creatività e cultura attraverso l’organizzazione di eventi di moda, masterclass e shooting fotografici.

Coreografi, esperti d’immagine, stilisti, parrucchieri, ballerini, cantanti, protagonisti della kermesse che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, e che è stata condotta magistralmente da Consolato Malara e Marilena Alescio.

Gli ospiti della serata

Presenti il noto Fashion HairStylist romano Michele Spanò; la stilista Giuseppina Di Bartolo, star dell’alta moda che ha vestito i vip televisivi, lo stilista Gianni Vinciguerra, titolare del marchio Ambassador Giani Belebung con le sue collezioni “Sicilia Amuri” e “La Mia Africa”; La stilista siciliana Pina Grasso che ha impreziosito la passerella con le sue fantastiche collezioni di abiti da cerimonia eleganti e da sposa, Enrico Bonavoglia con la presentazione del brand Paul Miranda; la Fashion Design Cinzia Dori con la collezione che fa parte di un cortometraggio realizzato qualche anno fa dal titolo “Il destino di un gioiello, la piccola collezione, gli abiti dei ricordi” e poi quella dal titolo “Miti e leggende “con particolari e spettacolari abiti artistici dipinti a mano dall’artista Maria Saitta, che raccontano la storia della Sicilia; il grande l’artista di gioielli e design scultoreo Mady in Italy Massimiliano Carrozza con i suoi gioielli d’arte, creazioni artigianali ispirate ai suoi viaggi ed ai luoghi visitati; il talentuoso Fashion Design calabrese Pietro Monterosso, vincitore del Manichino d’oro 2022, il premio nazionale più prestigioso della sartoria femminile.

Le collezioni maschili Concept Lab, quelle di Full Time, in passerella con i suoi capi di prestigiose marche, abiti vezzosi con pizzi e ricami, sobri, sensuali e glamour come le linee di Envier, frizzanti come le collezioni di Glò Milano per una mise perfetta in grado di adattarsi ad ogni personalità e fisicità. E poi la collezione varia e glamour di abbigliamento Venere di Tea Jgarkava con la suggestiva coreografia delle modelle che hanno fatto il loro ingresso in passerella direttamente dalle scale dell’Arena tenendo in mano delle sfere luminose. Tra gli ospiti il consigliere comunale Mario Cardia e il manager siciliano Angelo Rallo con le sue campagne di sensibilizzazione.

Queste le dichiarazioni sul palco dell’Arena del Consigliere Mario Cardia:

“Credo sia doveroso rendere i meriti all’associazione Star Award, al Presidente Marlena Maimone, agli sponsor ed a tutti coloro che l’hanno supportata in un evento unico nella nostra città. Da amministratore di questa città non posso che essere orgoglioso di aver preso parte a questa splendida manifestazione. Permettetemi poi di ringraziare l’amico Enrico Bonavoglia che ha reso questo evento ancora più speciale, grazie Enrico”.

Queste le parole del Consigliere Cardia al quale Debora Fosso ha consegnato sul palco dell’Arena una targa a nome dell’Associazione Star Award.

La kermesse

Tanti i momenti di spettacolo con i giovani ballerini Manuela e Antonino Schiavone ma con alle spalle un notevole percorso artistico e tantissima esperienza che hanno dato vita ad una suggestiva performance de “La bella e la bestia”, i ballerini della Fénix Nuova Fata Morgana con le coreografie di Davide Pezzimenti, i cantanti Ary music, Raily che hanno deliziato il pubblico dell’Arena con il loro repertorio musicale; il cantautore Michelangelo Giordano; il giovane cantante rap Misio con il suo brano inedito “E dimmi com’è”. Il cantante Laiko con il suo nuovo video clip dal titolo “Le immagini di te “e che ha presentato l’attesissimo singolo in uscita il prossimo 8 settembre sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale.

Le acconciature e il make up sono state curate da Hair&MakeUp Reghium Team: Gianni Sorci Hairdesign, Pasquale Cutrupi e Antonella Morabito Newstyle acconciatori uomo e donna, Valentina Ficara Fashion Look, Marisa Siclari Hair Style, Diva Parrucchieri, Maria Idone Make up Artist, Susy Meduri Mua Make up Artist. A completare il quadro dei parrucchieri la “Gianni Graziano for Elihair Agency” con sede a Milano presente in grandi eventi ma anche sulle televisioni nazionali quali Canale 5 e Rete 4. A rappresentarla la bravissima Carmen Siciliano. I momenti più belli della kermesse sono stati immortalati dai fotografi Antonio Macheda, Peppe Russo e Roberto Oppesidano, invece le riprese video sono state curate da Emanuele Praticò.

Un evento applauditissimo, molto apprezzato dal numeroso pubblico dell’Arena, un modello straordinario di valorizzazione e promozione che proietta Reggio Calabria in un grande circuito grazie al coinvolgimento di artisti e fashion Design provenienti da tutto il territorio nazionale.