Come partecipare ad un torneo di poker online

Il circuito internazionale e italiano del poker è stato più attivo che mai nel corso degli ultimi tempi. Nonostante l’hype per il poker digitale non rappresenti più il volano principale per il settore del gioco online, il poker conserva una nicchia significativa di utenti attivi che tentano sistematicamente la scalata anche d’estate, proprio attraverso l’iscrizione ai tornei di poker. Si tratta naturalmente di un contesto dove è possibile trovare giocatori di diverso livello, dai semi-professionisti agli utenti abituali, che cercano di giocare in modalità torneo, visto che il costo di iscrizione consente di ottenere il credito necessario per giocare, per farsi notare e per salire di livello in termini di ranking.

Le regole di base per partecipare a un torneo di poker online

A livello di regolamento l’iscrizione a un torneo di poker online su 888 è davvero molto semplice: può essere effettuata seguendo gli step che i tutorial vi indicano una volta che sarete atterrati sulla vostra piattaforma di gioco preferita. A differenza dei tornei live, che si svolgono nel circuito terrestre, i tornei di poker digitale possono essere di due diverse tipologie: sit and go o multitavolo. La caratteristica del sit and go è che per iniziare a giocare, è necessario che i posti a disposizione vengano occupati dal numero richiesto di pokeristi. La tipologia multitavolo, pur essendo molti simile al sit and go, non ha il numero prestabilito di giocatori per iniziare. Per questo motivo molti utenti rilasciano feedback positivi per questo tipo di torneo di poker online.

I motivi per iscriversi e giocare a un torneo di poker

Senza nulla togliere al fascino del gioco live per il poker, iscriversi e giocare a un torneo di poker online, è sempre più conveniente, dato che il giocatore conosce prima di iniziare qual è il valore dell’RTP, cioè il ritorno economico, la percentuale di raccolta degli utenti e i premi che potrebbe ricevere qualora vincesse. L’aspetto che rende però interessante il torneo di poker è dato dal fatto che una volta iscritti e pagata la quota fissa, si potrà giocare con i crediti della sala da gioco. Questo è un aspetto importante, in termini di psicologia di gioco.

Bisogna sapere che esistono diverse tipologie di giocatori di poker, anche tra i dilettanti e tra chi lo pratica esclusivamente nel proprio tempo libero. Vi sono in effetti giocatori che sono adatti al poker da torneo, visto che si sentono liberi di tentare la sorte, rischiando tutto. Altri invece trovano il poker cash molto più stimolante e interessante. In base alla categoria di giocatore il torneo di poker può essere quindi una carta in più da giocare, oppure no. Si tratta di fattori che vertono sulla psicologia e la strategia del poker, che vale anche per il circuito del gioco online. Tra le caratteristiche che rendono la partecipazione a un torneo di poker online stimolante, vi è anche la possibilità di qualificarsi a tornei esclusivi di categoria semi professionistica e professionistica. Questo vuol dire iniziare la scalata ed entrare nel circuito nazionale e internazionale del poker sportivo di categoria PRO.

Considerazioni finali sui tornei di poker online

Nonostante il circuito del poker online non ottenga più il successo degli anni passati, attraverso i siti di gioco online è possibile accedere a tornei per appassionati e allenarsi al fine di migliorare la propria strategia di gioco. Il poker cash resta al momento una delle forme di gioco più gettonate, stando ai dati relativi al 2019. Tuttavia c’è un numero crescente di utenti che si iscrivono a tornei di poker per poter migliorare la propria tecnica e tentare la scalata in termini di classifica generale del sito dove si saranno iscritti.