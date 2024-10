Come preparare le cime di rapa saltate con aglio e peperoncino: la ricetta

Le cime di rapa sono un ingrediente molto utilizzato nella cucina tradizionale meridionale. Si tratta di un ortaggio con poche calorie, ricco di minerali (calcio, fosforo e ferro) e vitamine, e può essere preparato in tantissime variante!

Scopriamo insieme una ricetta.

LA RICETTA

INGREDIENTI

1 mazzo di rape (1,5 kg circa);

olio extravergine d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

1 peperoncino fresco o secco;

sale.

PREPARAZIONE

Cominciate col selezionare dal mazzo di rape i fiori e le cimette, mettendo da parte solo quelle più tenere. Una volta ricavata la parte da utilizzare mettetela a mollo in acqua fredda, per facilitare l’espulsione della terra eventualmente rimasta sulle verdure. Lavate e risciacquate sotto acqua corrente fredda. Mettete a bollire dell’acqua leggermente salata in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle versatevi i fiori e le cime di rapa, che andranno scottati velocemente.

Per regolarvi sulla cottura chiudete immediatamente la pentola con un coperchio, e prelevate le verdure con una schiumarola non appena l’acqua avrà ripreso a bollire. Ponetele in una ciotola e tenetele da parte. Nel frattempo versate sul fondo di una padella un filo d’olio extravergine d’oliva, lo spicchio d’aglio schiacciato e privato dell’anima, e il peperoncino, intero, o a pezzetti se preferite che il piatto finale presenti un grado di piccantezza maggiore.

Fate imbiondire l’aglio e levatelo via dalla padella. Versatevi le rape precedentemente scottate, scolate e fatele saltare con l’olio e il peperoncino. Impiattate, decorate con un peperoncino e servite le verdure ben calde.