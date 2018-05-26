Come preparare la crema di peperoncini: la ricetta

Il peperoncino è il Re indiscusso delle tavole calabresi e proprio per questo motivo è spesso presente sotto ogni forma possibile e immaginabile. CityNow vi presenta la ricetta della “Crema di peperoncini“.

Che sia intero, tagliato a pezzetti, immerso nell’olio, che si usino solamente i semi interni, il peperoncino non passa mai di moda. Ideale per accompagnare antipasti, da aggiungere a qualsiasi primo piatto, per condire i diversi sughi ed ancora farcire tartine o crostini.

Solitamente per creare la crema vengono utilizzati dei peperoncini rossi e soprattutto piccanti in modo da conferire a questa gustosa ricetta un sapore molto intenso. Le origini della ricetta risalgono al periodo successivo la scoperta dell’America, quando iniziò ad intensificarsi il commercio di questo prelibato elemento culinario. Il peperoncino, al contrario delle altre spezie, aveva un prezzo molto più basso e poteva essere coltivato molto facilmente. Fu così che la popolazione iniziò ad utilizzarlo per la conservazione dei cibi e soprattutto per insaporire le più disparate pietanze.

LA RICETTA

Ingredienti:

300 gr di peperoncino fresco piccante

1 spicchio di aglio

90gr di olio extravergine di oliva

140 gr di sale grosso.

Preparazione:

Per prima cosa lavate i peperoncini sotto acqua fresca corrente ed in seguito puliteli eliminando il picciolo, quindi apriteli a metà e togliete la polpa e i semi. Cospargete con 70 gr di sale un vassoio foderato con un tovagliolo asciutto e adagiateci sopra i peperoncini puliti uno accanto all’altro. Una volta stesi, cospargete tutta la superficie con il resto del sale che avete conservato, distribuendolo in maniera uniforme su tutti i peperoncini. Una volta terminata questa operazione ricoprite tutto con un vassoio.

Lasciate i peperoncini coperti per 1 o 2 giorni, in modo che perdano l’acqua, dopodiché rimuovete con cura il sale in eccesso da ogni peperoncino, terminata questa operazione, prendete lo spicchio d’aglio, tagliatelo a metà ed eliminate l’anima. Ponete i peperoncini puliti nella ciotola di un tritatutto insieme allo spicchio d’aglio, aggiungete gradualmente l’olio e poi frullate fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.