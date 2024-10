Come preparare pasta ricotta e ‘nduja: la ricetta calabrese dal gusto intenso e piccante

Un primo piatto della nostra tradizione che vede protagonisti due prodotti tipici calabresi: la ‘nduja e la ricotta.

Il primo è un salame morbido e piccante, un prodotto eccezionale dell’enogastronomia calabrese, che si può gustare spalmato su crostini di pane, o utilizzare per numerose ricette, come quella che vi illustreremo a breve. Il secondo è invece un latticino magro che ben si sposa con il salume piccante e che da secoli viene prodotto e consumato dai pastori della Calabria.

I due ingredienti utilizzati all’interno di una stessa ricetta creano un equilibrio perfetto fra dolce e salato, delicato e intenso. L’aggiunta di ricotta stempera leggermente la piccantezza della ‘nduja e dona al piatto una piacevole nota fresca.

Si tratta di un primo piatto facile e veloce adatto a qualsiasi momento.

La ricetta della pasta ‘nduja e ricotta

Ingredienti:

360gr di pasta a scelta;

250gr di ricotta fresca;

250gr di passata di pomodoro;

120gr di ‘nduja;

prezzemolo q.b.

olio q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Per preparare la nostra squisita pasta alla ‘nduja e ricotta è necessario innanzitutto mettere in una pentola dell’acqua a bollire. In una padella scaldare invece l’aglio sbucciato in una padella assieme all’olio. Quando questo inizia a soffriggere unite ad esso la passata di pomodoro, un pizzico di sale e fate cuocere a fuoco basso per 10-15 minuti.

Nel frattempo preparare l’ingrediente fondamentale della nostra ricetta, la ‘nduja. Per prima cosa eliminare il rivestimento che l’avvolge e tagliatela a pezzetti.

Una volta che l’acqua in pentola avrà raggiunto la temperatura di ebollizione, buttar giù il tipo di pasta che avete scelto, aggiungendo un pizzico di sale. Quando il sugo di pomodoro si sarà ristretto unite circa 2/3 della’nduja che avevate precedentemente tagliato e fatela sciogliere completamente nel sugo, mescolando.

Una volta pronta, scolate la pasta e trasferitela nella padella. Mantecatela per un minuto, quindi aggiungete la ricotta a pezzetti e continuate a mescolare, finché non si sarà amalgamata alla pasta. A questo punto spegnere il fuoco e aggiungere il prezzemolo tritato. La nostra pasta è adesso pronta per essere servita!