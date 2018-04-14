Avete deciso di impegnarvi a fondo in cucina e desiderate preparare un gusto piatto della tradizione calabrese? I ‘maccheroni al ferretto‘ sono di certo la scelta giusta. CityNow vi spiega come fare!

Si tratta di una ricetta tipica che rievoca la tradizione culinaria calabrese, con ingredienti che le massaie dosavano “a occhio”.

I maccheroni imbandiscono da tempo immemorabile le tavole domenicali dei calabresi, la particolarità risiede soprattutto nella loro ‘classica’ preparazione eseguita con il “ferretto“, strumento solitamente di ferro, utilizzato per creare un solco nella pasta lunga per accogliere meglio il sugo.

LA RICETTA DEI MACCHERONI

Ingredienti:

500gr di farina bianca

sale

acqua.

Preparazione:

Disponete la farina a fontana su di una spianatoia, aggiungete un cucchiaino di sale ogni mezzo kg. di farina e dell’acqua tiepida man mano che lavorate l’impasto. Aggiungetene quanto basta per creare un impasto compatto.

Una volta preparato l’impasto, lasciatelo riposare per circa 30 minuti. Stendete la pasta col mattarello in sfoglie sottili, a questo punto tagliatele in quadrati di circa 5 cm.

Formate il maccherone poggiando il ferretto al centro di ogni pezzo di pasta, schiacciatelo con una leggera pressione, unite le estremità in modo da racchiudere il ferretto all’interno e stendete il maccherone con movimenti decisi fino a renderlo lungo e sottile.

Procedete cosi fino ad impasto ultimato e realizzate quanti più maccheroni possibile. sistemateli su una base di appoggio e infarinateli un po’ onde evitare che si attacchino tra loro. Allargate i maccheroni, man mano che saranno pronti, su una tovaglia infarinata e lasciateli asciugare.

Cuocete i maccheroni in acqua bollente e salata, aggiungete anche un filo d’olio che servirà a non farli attaccare tra di loro in cottura. Quando i maccheroni verranno a galla la cottura è ultimata. Scolateli e conditeli. I condimenti più utilizzati sono il sugo e i funghi ma i maccheroni fatti in casa sono ottimi con qualsiasi cosa!