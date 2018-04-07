Avete sentito parlare del famoso ‘Latte di mandorle‘ ma non sapete come prepararlo? Tranquilli, CityNow vi fornisce la ricetta!

Il latte di mandorle è una bevanda ricca di calcio, energetica e rinfrescante che accompagna i calabresi durante la bella stagione. Di origini antiche, questa bevanda dissetante venne sperimentata nei monasteri, utilizzato particolarmente nei periodi di Quaresima. Oggi, è anche molto apprezzato dai vegani come sostituto del latte vaccino, o anche da coloro che non tollerano il latte di soia.

Il latte di mandorla è una bevanda analcolica dolce realizzata appunto con il succo ricavato dalle mandorle.

LA RICETTA

Ingredienti:

200gr di mandorle dolci

400gr di zucchero

Preparazione:

Mettete per qualche minuto, le mandorle in acqua bollente, poi scolatele, spellatele e pestatele nel mortaio.

Raccogliete il trito in una terrina e fatelo macerare per qualche ora coperto di acqua fredda. Dopo almeno 6 ore filtrate il liquido attraversa una tela a trama larga e quando si sarà esaurito strizzate energicamente il tessuto utilizzato perché dia tutto il succo.

Ponetelo al fuoco con lo zucchero e lasciatelo bollire per 10 minuti circa, mescolandolo con un cucchiaio di legno.

Mettete il latte di mandorle in una bottiglia ben tappata e conservatelo in un luogo fresco. Servitelo allungato con acqua fredda.