Come preparare le “patate ‘mpacchiuse” con la cipolla rossa di Tropea: la ricetta

Usate solitamente come contorno, possono essere gustate anche come antipasto oppure servite insieme a salumi e formaggi

Le patate mpacchiuse con cipolla di Tropea sono una ricetta tipica calabrese, gustosa e facile da preparare.

Sono particolari perchè non vengono fritte nella maniera classica, ma vengono cotte in padella con meno olio rispetto a quello necessario per la frittura e più lentamente, senza essere mescolate troppo spesso. Questo farà in modo che le fette si attacchino tra di loro, restando morbide all’interno e dorate e più croccanti fuori.

Sono usate solitamente come contorno, ma possono essere gustate anche come antipasto, servite insieme con salumi e formaggi tipici calabresi ed oltre alla cipolla di Tropea, sono davvero tanti gli altri alimenti con cui possono essere accompagnate.

LA RICETTA

Ingredienti (per 4 persone):

4 grosse patate;

1 cipolla di Tropea;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.;

peperoncino fresco.

Procedimento:

Sbucciate e affettate le cipolle in rondelle, pelate le patate e tagliatele ricavando dei dischetti non troppo sottili (circa 0,5 cm). I una padella capiente versate un filo d’olio extravergine d’oliva e fatevi dorare lo spicchio d’aglio.

Eliminate l’aglio, versate in padella le patate e attendete che l’olio sfrigoli. Aggiustate di sale e, se gradite il sapore piccante, aggiungete anche un peperoncino fresco tagliato a pezzetti oppure secco in scaglie, mescolate e coprite la padella col coperchio.

A metà cottura disponete la cipolla a rondelle sulla superficie delle patate, mescolate delicatamente tutti gli ingredienti e distribuiteli uniformemente, ricoprite e fate cuocere ancora.

Le patate ‘mpacchiuse sono pronte nel momento in cui saranno attaccate tra di loro e leggermente dorate, quindi controllate di tanto in tanto la cottura e giratele ancora se necessario, ma non troppo spesso per evitare che si sfaldino completamente. A cottura ultimata, prelevate patate e cipolle dalla padella con una schiumarola e servitele calde.