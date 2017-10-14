Come preparare le polpette di ricotta al sugo: la ricetta
Le polpette al sugo con la ricotta nascono proprio in Calabria. Ecco la gustosa ricetta
14 Ottobre 2017 - 15:52 | Redazione
Le polpette al sugo con la ricotta nascono proprio in Calabria. Una terra contadina, in cui i lavoratori dei campi o i pastori, certo non potevano permettersi spesso il lusso della carne. Le polpette più conosciute sono fatte proprio di tritato di carne, ma per i contadini non era di certo facile attingere spesso a questa risorsa per sfamare un’intera famiglia.
Ed è proprio qui che entra in gioco la ricotta. I pastori utilizzavano infatti questa risorsa prodotta dal latte delle proprie mucche o pecore per inventare delle squisite ricette, tra queste le polpette al sugo, preparate soprattutto nella zona della Sila.
RICETTA
INGREDIENTI
- 250 grammi di ricotta
- 1 uovo
- 70 gr di formaggio grattugiato
- 125 gr di pangrattato
- Sale q.b.
- Prezzemolo tritato q.b.
- Passata di pomodoro
- Olio extravergine di oliva
- Acqua
- Cipolla tritata
Si tratta quindi di un secondo piatto dal sapore gustoso, fatto di ingredienti semplici ma dalla grande genuinità. Tutt’oggi è infatti possibile gustare dell’ottima ricotta proveniente dalla nostra regione.
PREPARAZIONE
Mettere in un recipiente la ricotta, un uovo, il formaggio grattugiato, il pangrattato, sale quanto basta e il prezzemolo tritato.
Dopo aver versato tutti gli ingredienti cominciare ad amalgamare bene tra loro tutti i componenti. A questo punto, con le mani formate delle palline di medie dimensioni, proprio come fareste con delle comuni polpette di carne.
Una volta completato questo passaggio è il momento di preparare il sugo al pomodoro, mettendo a rosolare in una pentola la cipolla tritata con l’olio extravergine di oliva. Aggiungere la passata di pomodoro, un pizzico di sale e lasciate cuocere a fuoco basso.
Quando il sugo sarà pronto, aggiungetevi le polpette di ricotta e fatele cuocere ricoperte di acqua. Quando il sugo al pomodoro sarà denso e le polpette saranno divenute belle gonfie e morbide, servite il tutto in tavola ancora fumante.
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