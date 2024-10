Carta della famiglia, l’assessore Nucera: ‘Un sostegno economico importante’

L’Assessore alle politiche sociali del comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera, rende noto che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha attivato la piattaforma online, tramite cui le famiglie con almeno 3 figli conviventi e minori di 26 anni potranno richiedere la Carta della famiglia.

La Carta permette di accedere a sconti e riduzioni tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti, con negozi sia fisici che online: uno strumento di aiuto per famiglie e per i loro acquisti.

Per poter richiedere la Carta, uno dei due genitori dovrà registrare il nucleo familiare utilizzando le proprie credenziali del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid). Una volta registrato sulla piattaforma, la carta sarà emessa solamente in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi connessi ad internet.

“In questo momento di grande emergenza – dichiara Lucia Nucera – la Carta, come altri sussidi previsti, rappresentano un importante canale per le famiglie per avere un sostegno economico. Invito chi fosse interessato a seguire la procedura di registrazione ed attingere alla Carta per le proprie necessità”.