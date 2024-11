Come scegliere il nuovo netbook? La guida all’acquisto

Spesso quando si compra un computer portatile si pensa subito alle caratteristiche che dovrà avere: potenza, velocità, versatilità.

Ma la maggior parte di noi dimentica di porsi le due domande fondamentali, quelle che permettono di iniziare a orientarsi sulla scelta tecnica migliore: dove userò questo apparecchio? Che cosa ci devo fare? In base alle risposte che daremo a queste domande, potremo innanzitutto definire il budget da spendere per il nostro nuovo portatile.

Nel caso dobbiate usare il notebook per scrivere con un editor di testo come Word, navigare su internet, vedere film o giocare a videogames non troppo recenti, potete stimare la spesa tra i 300 e i 700 euro.

Ma se il vostro portatile dovrà sostenere programmi molto pesanti, come editor video e videogiochi di ultima generazione, probabilmente dovrete spendere dai 1.000 euro in su.

Un altro fattore da tenere in considerazione è la grandezza dello schermo. Quella standard è 15,6 pollici.

Se il portatile dovrà sostituire un pc, ovvero il computer fisso di casa o ufficio, si potrà arrivare fino a 20 e più pollici, anche se un display di 17 o 18 andrà benissimo. Invece, chi ha bisogno di usarlo in mobilità dovrà indirizzare la propria ricerca sotto la soglia standard, dai 10 pollici di un tablet ai 13-14 di un netbook.

I due componenti hardware più importanti sono senza dubbio il microprocessore (CPU) e la RAM. Da questi dipendono la velocità di esecuzione e la capacità di gestire più programmi contemporaneamente (o uno molto pesante).

Per quanto riguarda il microprocessore, occorre sapere che la loro potenza si misura in gigahertz (Ghz) e che i più venduti sono quelli di Intel e Amd.

Altre caratteristiche importanti nella scelta di un notebook sono la capacità e la velocità della memoria di massa. Ormai una capacità di 250 gigabyte (GB) è irrinunciabile per chiunque, mentre la velocità deve essere di almeno 7.200 giri al minuto. Oltre al classico hard disk (o disco fisso) da qualche anno si trovano in commercio gli SSD (unità a stato solido), molto più veloci ma con prezzi più elevati.

Anche la batteria è un elemento fondamentale nella scelta. Non c’è un modo sicuro per valutare quanto durerà la carica, perché tutto dipende dai componenti hardware che supporta e dai programmi che vengono eseguiti sul portatile. Anche la grandezza dello schermo può influire sulla durata della batteria.

E come per ogni altro oggetto che ci dovrà accompagnare e con il quale dovremo convivere per qualche anno (o almeno si spera), anche la marca gioca un ruolo nella scelta del notebook. HP e Asus offrono un’ampia gamma di modelli, adatta per tutte le tasche e tutte le esigenze. Se invece cercate prestazioni superiori alla media per giocare in tutta tranquillità, la linea Ghost Pro della MSI può venire in vostro aiuto. Gli ultrabook della Dell e gli Apple Mac rappresentano invece il top in quanto a prestazioni (e prezzi).