Come preparare broccoli e patate al forno gratinati: la ricetta

In questa ricetta vi parliamo di broccoli e patate, in versione gratinata.

Per quanto concerne i broccoli, alcune testimonianze riferiscono che sia i cavoli che i broccoli erano ben noti fin dai tempi antichi; il cavolo in particolare, era sacro per i Greci ed i Romani che ne facevano uso per curare diverse malattie e addirittura lo consumavano crudo prima dei banchetti per consentire all’organismo di assorbire meglio l’alcool.

Con il passare del tempo, i cavoli e i broccoli si sono diffusi sempre di più e la loro presenza sulle mense è notevolmente aumentata proprio grazie alle loro innumerevoli qualità e per tantissimi anni sono stati considerati un cibo ideale nei periodi difficili.

Anche le patata è stata considerata, secondo le stime della FAO, fra gli alimenti più diffusi nel mondo, nonché utilizzato per il sostentamento delle popolazioni nei periodi più difficili dell’umanità. La patata, arrivata tardi in Europa ed affermatasi solo con la fine del secolo XVIII, è da sempre l’alimento fondamentale nell’alimentazione delle classi umili.

La ricetta

INGREDIENTI

Gli ingredienti sono per 4 persone:

600 g patate piccole,

300 g cimette di broccoletti,

30 g parmigiano grattugiato,

20 g provolone grattugiato,

1 peperoncino,

1 uovo,

2 filetti di acciughe,

20 g Burro,

400 g di latte,

35 g di farina,

40 g di burro e noce moscata q.b..

PREPARAZIONE

Per prima cosa faccio sciogliere in una casseruola antiaderente il burro, unisco poi la farina e mescolo rapidamente. Successivamente diluisco il tutto con il latte; a fiamma moderata e, senza smettere di mescolare, faccio addensare la salsa fino a raggiungere la classica consistenza velata della besciamella. Aggiungo il sale, a piacimento ed arricchisco il tutto con le acciughe ed il peperoncino tritati. Ultimo passaggio è l’aggiunta dell’uovo intero, del parmigiano grattugiato e della noce moscata. Se seguirete questa ricetta otterrete una salsa densa e gradevolissima da utilizzare in tutte le preparazioni che richiedono una gratinatura in forno.

La seconda fase consiste nella preparazione degli ortaggi. Pelo le patate e pulisco le cimette dei broccoletti sotto l’acqua fredda. Scotto separatamente entrambe le verdure in acqua salata in ebollizione, giusto qualche minuto e poi le scolo in un colapasta. Io utilizzo una pirofila di vetro o ceramica della circonferenza di 30 cm circa, la imburro per bene e, sul fondo cospargo con qualche cucchiaio di besciamella, poi metto i broccoletti e le patate, che avrò precedentemente tagliato grossolanamente a cubetti. Ricopro il tutto con la besciamella, e distribuisco il provolone grattugiato e i fiocchetti di burro, nonché una spolverizzata di pan grattato. In ultimo ripongo la pirofila in forno a 180 °C per 20 minuti ed ultimo la cottura per 3-4 minuti con funzione grill.

Il piatto è pronto, sarà un contorno appetitoso per carni rosse, arrosti e brasati. Vi consiglio un vino locale novello e magari delle bruschettine di pane abbrustolito che ne esalteranno il sapore notevolmente.

Vi aspetto giovedì prossimo per una nuova ricetta.

