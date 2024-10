‘Come una madre’, boom di ascolti per la fiction Rai girata in Calabria

La fiction Rai ‘Come una madre‘ è andata in onda, per la prima volta, ieri sera, 2 febbraio 2020. Il pubblico italiano sembra aver di gran lunga apprezzata la serie girata anche in Calabria tanto da guadagnare il podio in tema di audience.

La fiction che vede protagonista Vanessa Incontrada nei panni di Angela racconta la storia di un’assistente sociale la cui vita viene distrutta da una tragedia. Nel tentativo di ritrovare la serenità, torna nella casa dove è nata su un’isola toscana e lì fa conoscenza con due bimbi, Bruno e Valentina, figli di una donna, Elena, in fuga da un passato difficile. Un giorno Elena chiede ad Angela di tenere i suoi figli per un paio d’ore, e la sua vita subisce una nuova svolta.

DATI

“Come una madre” su Rai 1 ha raggiunto il 21,63% e 5,12 milioni di spettatori, Rai2 con Che tempo che fa all’8,66%, su Rai3 Amore criminale al 4,03%, su Canale5 Live – Non è la D’Urso al 14,56% e 2,45 milioni, su Italia1 Enjoy al 4,42%, su Rete4 Into the sun al 3,25%, su La7 Non è l’Arena al 5,05%.