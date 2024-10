“Come una madre” la serie Rai girata in Calabria sbarca in tv – VIDEO

Tra le location scelte dalla Rai per la serie tv "Come una madre" ce ne sono alcune della provincia di Reggio Calabria

“Come una madre” è la fiction diretta da Andrea Porporati con protagonista Vanessa Incontrada che da domenica 2 febbraio andrà in onda, in prima serata, su Rai 1.

Gli italiani la attendevano già dalla scorsa estate, avendo seguito le riprese attraverso i profili social degli attori più noti. La stessa Incontrada, durante l’ultimo ciak, scriveva:

“Grazie per questi mesi passati insieme… mesi difficili, ma pieni di amore… siete stati una troupe meravigliosa e ognuno di voi lo porterò sempre nel mio cuore. Andrea Porporati, il mio regista… è la nostra quarta avventura insieme, ti voglio bene Andrea con tutto il cuore! La mia stima e il mio affetto saranno sempre vicino a te .. P.s. inizia a scrivere il nostro prossimo film, che sarà il quinto insieme. A presto amici miei per un’ altra avventura .. questa si chiama e si chiamerà Angela”.

Pensata inizialmente con il titolo Angela, la fiction ha cambiato, in seguito, nome. Il set diretto della fiction si è spostato dal centro Italia sino al sud, e in particolare tra Lazio e Calabria. Fra tutte salta all’occhio Briatico, sulla Costa degli Dei. I riflettori si accendono nuovamente sul piccolo Comune in provincia di Vibo Valentia che, più volte, è stato teatro di altri progetti televisivi. Accanto a Briatico, i telespettatori potranno godere anche della vista di altre bellissime location della nostra regione, come Tropea, Parghelia, Pizzo, Monasterace, Gerace e Pentadattilo.

“Tutti i posti diventano casa, se ti senti amata” scriveva la Incontrada durante le riprese a Gerace.

Un orgoglio per i calabresi che, ancora una volta, sono riusciti a far breccia nel ‘cuore’ della tv.