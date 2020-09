Comunali Reggio, come vota chi ha il Covid

Esprimere la propria preferenza per le comunali ed il referendum sarà possibile anche per chi è risultato positivo al Covid

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza, gli stessi elettori, ai sensi del D.L. 14 agosto 2020 n. 103 (G.U. n. 203 del 14.08.2020), per esercitare tale diritto dovranno fare pervenire al sindaco del comune di Reggio Calabria:

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio che rechi l'indirizzo completo di questo;

un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la date delle votazione, che attesti l'esistenza di una delle condizioni sopramenzionate (essere sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19);

copia di un documento di identità.

L'istanza dovrà essere inviata, per via telematica, nel periodo compreso tra il decimo ed il quinto giorno antecedente quello della votazione (10–15 settembre p.v.), ai seguenti indirizzi:

Entro il giorno antecedente la data della votazione sarà comunicato, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare per i sopracitati motivi, la sezione elettorale ospedaliera presso cui sono stati assegnati.