La libertà di essere se stessi. Coming Out Day a Reggio Calabria

'Dichiararsi' rappresenta un momento fondamentale ma anche delicato. Ecco gli eventi organizzati a Reggio Calabria in occasione del Coming Out Day

La libertà di essere se stessi. Quante volte la paura di essere giudicati, non accettati, presi di mira dalla cattiveria degli altri vi ha impedito di vivere liberamente la vostra vita? E allora perchè non uscire dal nascondiglio abitato per lungo tempo, mettere da parte le paure e far crollare il muro delle preoccupazioni?

É proprio questo il significato di ‘fare coming out‘. L’espressione inglese, derivante da “coming out of the closet” è utilizzata in tutto il mondo per indicare la decisione di dichiarare, apertamente, il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

‘Dichiararsi‘ rappresenta un momento fondamentale ma anche delicato, che riguarda sia la sfera relazionale sia quella personale. Si tratta di un atto che si ripropone continuamente in diverse situazioni: a casa, nel contesto familiare, a scuola, con amiche e amici, nello sport, nel luogo di lavoro.

Per questo motivo è importante ricordare l’11 ottobre. In questo particolare giorno, tutto il mondo, celebra il Coming Out Day.

Una pioggia di post commenti ha invaso i social network sin dalle prime ore di questa mattina. Facebook, Instagram, Twitter, ovunque impera l’hashtag #ComingOutDay. Un simbolo che unisce giovani e meno giovani di ogni nazione che, finalmente, si sentono liberi di raccontare la loro storia. Le testimonianze sono sempre diverse, c’è chi conserva gelosamente il ricordo del suo coming out, chi invece ci ripensa con un velo di amarezza.

COMING OUT DAY REGGIO CALABRIA

Per celebrare questa giornata anche il comitato Arcigay Reggio Calabria si è messo in moto, ed insieme al gruppo giovani ha organizzato il primo appuntamento del nuovo anno associativo. Durante questo primo incontro, presso la sede del comitato, ci si potrà tesserare. Ogni persona che parteciperà all’evento potrà aiutare la comunità a stilare il programma per il nuovo anno.

“Abbiamo pensato già a tante attività, ma vogliamo il contributo per rispondere alle esigenze e desideri di tutti i soci. Passeremo un pomeriggio insieme e chi parteciperà potrà scoprire tutte ciò che la nostra associazione fa e offre alla comunità e come prenderne parte. L’evento è aperto a tutt* i/le soci*, volontari* e aspiranti volontari*”.

Per la giornata di sabato 12 ottobre, invece, l’Arcigay d Reggio Calabria in collaborazione con Arcigay nazionale organizza l’iniziativa “I colori dell’età”. A partire dalle ore 9:00 e fino alle 18:00, in via Cuzzocrea 11, si discuterà di azioni locali di inclusione e dialogo intergenerazionale.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

Aumentare la capacità di accoglienza e valorizzazione degli anziani LGBTI al fine di ridurre discriminazione e isolamento.

Agire sullo stigma e sugli stereotipi legati all’invecchiamento nella comunità LGBTI, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra generazioni, valorizzando le risorse di cui ognuno è portatore.