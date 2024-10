Mercatini di Natale del ‘Corso Sud’, Simone: “Non riconosciuto il nostro sforzo organizzativo”

Il presidente del Comitato Corso Sud, Luciano Simone intervistato da CityNow ha spiegato le ragioni del mancato svolgimento della prossima edizione dei Mercatini di Natale:

“La quinta edizione dei mercatini di Natale, grazie ai quali si è valorizzato il territorio dell’area sud del Corso Garibaldi di Reggio Calabria e che ha regalato il clima natalizio ad un’intera zona non viene quest’anno riconosciuto, l’iniziativa non si svolgerà. C’è stato un corto circuito tra politica e macchina burocratica.

Per partecipare al bando abbiamo dovuto effettuare delle osservazioni di tipo legale in quanto lo stesso ci escludeva dall’inizio. Là dove c’è un bando pubblico c’è un percorso tortuoso. Secondo il Comune possono essere autorizzati solo i singoli espositori, noi abbiamo presentato il progetto a nome del Comitato. Ci hanno maltrattato rispetto a diversi passaggi burocratici.

Anche nelle altre location, ad esempio piazza Italia, non ci sarà nulla. E’ mancata la concertazione, noi abbiamo lavorato per mesi per 30 casette per piazza Duomo, loro hanno limitato a 24 i posti disponibili”.