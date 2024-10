Comitato Corso Sud: “Riuscito anche il nostro Carnevale”

Quasi 1800 bambini coinvolti, 23 scuole cittadine che hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal Comitato Corso Sud durante il Carnevale. Sono questi i numeri del progetto “I Cantastorie del Carnevale” avviato dal Comitato dal 20 al 28 febbraio all’interno della Villa Comunale di Reggio, in collaborazione con Mpr eventi, numeri che certificano un nuovo successo dei nostri progetti. Avremmo voluto organizzare tanto altro, così come abbiamo scritto in un comunicato precedente e nello stesso comunicato abbiamo spiegato i motivi per i quali non si sono create le condizioni per concretizzare le altre iniziative, motivi non derivanti dalla nostra volontà ma, a causa di restrizioni amministrative. Ma non è questo il motivo della nota, questa comunicazione è per noi motivo di soddisfazione per i numeri che siamo riusciti a fare. Ed ancora motivo per complimentarci con chi ha realizzato gli altri aventi carnevaleschi a Reggio Calabria. Chi ci conosce sa che non alberga in noi l’idea che solo i progetti nostri sono i migliori. Abbiamo raggiunto la maturità, difficile a queste latitudini, di apprezzare anche i progetti di altri soggetti pubblici o privati che siano. Per questo diciamo bravi a coloro i quali hanno organizzato i vari eventi ed i carri sul Corso Garibaldi. La città cresce con il contributo di tutti. E se questa volta non siamo stati presenti per come avremmo voluto per i motivi sopra citati, non ci risparmiamo nell’affermare che gli eventi sono riusciti appieno. Ultima considerazione sul Corso Garibaldi. Che i lavori siano “un’arlecchinata”, espressione oggi utilizzata dal Sindaco, lo diciamo da lungo tempo. Auspichiamo che per i tratti già ultimati si possa procedere speditamente alla consegna. I commercianti di quest’area aspettano da troppo tempo.

Per tornare al nostro progetto queste le scuole coinvolte:

Carducci, De Amicis, Principe di Piemonte, Archi, Melissari, Nosside, Rodari, Children, Walt Disney, Heidy, Sambatello, Sophia, Valleverde, Bugs Bunny,

Fantasy, Puffi, La casa di Alice, Alice, Infanzia 2000, S. Rocco, Voliera, Paradiso, Graziella.