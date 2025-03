Comitato popolare, appello alla Chiesa in difesa del Seminario. ‘No al trasferimento a Catanzaro’

“I fedeli del Comitato a difesa del Seminario Pio XI, chiedono che siano resi noti i 100 nomi dei sacerdoti della Diocesi di Reggio-Bova e l’appello da loro firmato a Papa Francesco, al fine di scongiurare il depotenziamento del Seminario.

Sappiamo che poi, il Pontefice delegò la decisione ai Vescovi Calabresi, sostenendo che i Seminari potevano essere uno o due o anche tre, ma spettava a loro la scelta. Nella nostra regione sappiamo come sia finita, con l’accentramento a Catanzaro della Scuola teologica”.

Il diritto dei fedeli a conoscere e partecipare

“Riteniamo che i fedeli abbiano il diritto di conoscere i nomi dei presbiteri che, per primi, si sono mossi a difesa del loro Seminario, onde non pensare che ci sia da parte loro una disaffezione alla causa. Sappiamo infatti, che così non è.

In questo momento c’è un silenzio assordante da parte del clero e delle associazioni cattoliche vicine alla Curia. INVITIAMO TUTTI AD USCIRE ALLO SCOPERTO E DIFENDERE LA CAUSA DEL SEMINARIO PIO XI”.

Un appello per la storia e l’identità della Chiesa reggina

La nostra non è una battaglia contro, ma un appello che come popolo di Dio e come cittadini portiamo avanti nell’interesse della Chiesa reggina di cui siamo parte e della città tutta che non possono vedere calpestata la propria storia. Il Seminario è di tutti, specialmente di quelle associazioni clericali che, come noi, lo frequentano e bene ne conoscono la valenza”.

Il Comitato popolare a difesa del Seminario Pio XI