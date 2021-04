Reggio, professionisti al servizio della città: nasce il Comitato 'Impatto Giovani'

Le dieci principali associazioni di categoria e degli ordini professionali giovanili hanno inteso istituire un Comitato, il cui fine precipuo è quello di dare seguito alla preventiva implementazione delle attività per affrontare le diverse sfaccettature delle problematiche che attanagliano il nostro territorio metropolitano. Sarà una sfida nella quale nessuno vorrà tirarsi indietro in quanto ogni componente ha un obiettivo comune: agire per il bene del compendio metropolitano e con la ferma consapevolezza che ciascuno può contribuire a rilanciare e promuovere il territorio reggino.

Il comitato Impatto Giovani di Reggio Calabria

Il neo Comitato – Impatto Giovani Gi10 - è composto da membri appartenenti alle diverse categorie di associazioni giovanili presenti sul territorio reggino. Il promotore del nascente organismo partecipativo è il Cav. Salvo Presentino, imprenditore reggino appartenente alla terza generazione della famiglia Romanella. Delegato dal Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, realtà a cui appartiene lo stesso Presentino, spinto nella fattispecie dalle esigenze riscontrate nel cammino tracciato dai Giovani imprenditori calabresi, ha voluto fortemente coinvolgere un gruppo di persone di comprovata esperienza e competenza.

Il team

Il team, Impatto Giovani Gi10 è così composto da spiccate personalità, quali imprenditori, manager e professionisti appartenenti alle diverse associazioni di categoria. Di seguito, si riportano i nominativi dei componenti:

ANGCDL (Giovani Consulenti Del Lavoro) Dott.ssa Caterina Brianti; UNGDCEC (Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili) Dott. Francesco Caridi; AIGA (Giovani Avvocati) Avv. Davide Barberi e Avv. Enrico Mancini; ANCE (Giovani Costruttori) Dott. Demetrio Pellegrino; COLDIRETTI (Giovani) Andrea Cifalù; ANGA (Giovani Confagricoltura) Dott. Francesco Cordopatri; CNA (Giovani Artigiani) Dott. Andrea Fontana; AGI (Giovani Ingegneri) Ing. Elio Siclari; CONFCOMMERCIO (Giovani) Salvo Sgroj;

L’assise giovanile, rappresenta di fatto oltre 2000 professionisti che svolgono la loro attività nei plurimi settori. Molteplici, sono gli obiettivi prefissati, si pensa a puntare lo sguardo sulla semplificazione della macchina burocratica al fine di perseguire risultati più efficienti ed efficaci impiegando meno tempo possibile.

Si pone l’attenzione sulla formazione per i neo praticanti appartenenti agli ordini professionali; sullo sviluppo e analisi nel campo specifico dell’agricoltura 4.0 e soprattutto la massima priorità per quanto concerne ai fondi europei - Next Generation - canali essenziali ai fini pertinenti per gli investimenti del territorio metropolitano.

L’ambizione del neo Comitato è quella di esprimersi su scala locale. Dunque, collaborare con le istituzioni locali. Si richiama l’attenzione del Sig. Sindaco metropolitano, al quale, sottoporremo formalmente una missiva, nella quale chiederemo, con cortese sollecitudine, un tavolo tecnico permanente per discutere delle tematiche sopradette; e, al contempo, si penserà a formulare una richiesta al Sig. Presidente della Camera di commercio della città di Reggio Calabria per un altro tavolo tecnico per progetti a breve termine.

Con l’auspicio che Impatto Giovani Gi10 possa svolgere un ruolo di cooperazione con le macchine amministrative locali per scrivere una nuova pagina di storia della nostra Città Metropolitana.