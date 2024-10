I Commercialisti di Reggio chiudono un anno intenso e ricco di sinergie

Un gran galà organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria che ha registrato una significativa e qualificata partecipazione tra gli iscritti. Grande successo per il “giuramento” dei neo iscritti e per la premiazione dei 26 professionisti con 40 e 25 anni di ininterrotta attività.

Si è tenuta il 13 dicembre la cena di Natale appuntamento tradizionale per lo scambio degli Auguri dei Commercialisti che per l’occasione hanno voluto organizzare un evento speciale che chiude un anno intenso in cui si è affermato con forza il ruolo sociale della categoria e l’utilità offerta al territorio scegliendo l’occasione del conviviale in cui si sono fatti “giurare” i professionisti che si avviano all’esercizio dell’attività e sono stati premiati quelli che hanno raggiunto i 25 ed i 40 anni di iscrizione all’Ordine.

Il Consiglio ed Presidente – dott. Stefano Maria Poeta – prima dell’inizio dell’evento hanno voluto presentare alcune delle tante attività di formazione erogate durante l’anno e tante altre iniziative che vogliono consolidare il rapporto con le organizzazioni del territorio creando una forte sinergia in cui il Commercialista diventa strumento a servizio del Contribuente ma anche delle Istituzioni.

L’incontro per il tradizionale scambio di auguri di Natale ha avuto inizio presso la Chiesa di Santa Lucia con una forte partecipazione degli Iscritti alla Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Morosini ed è seguita con la tradizionale cena di Natale. La serata si è conclusa con il benvenuto ai nuovi iscritti che si avviano alla professione fortemente voluta dal Presidente in carica dott. Stefano Maria Poeta che ha invitato il precedente Presidente dott. Bernardo Femia ed un giovane loro Collega in rappresentanza dei “neo iscritti” alla lettura congiunta del “Giuramento del Commercialista”.

Oltre alla presentazione di quanto fatto sino ad oggi dal Consiglio, in quest’occasione sono stati tanti gli attestati di stima ricevuti dall’Ordine reggino da parte delle Istituzioni e dagli altri Ordini presenti alcuni dei quali rappresentati per l’occasione dai loro rispettivi Presidenti e che contribuiscono a consolidare la sinergia interna alla categoria e il rapporto con il territorio di riferimento ma è stato anche il momento per presentare i nuovi intenti – ad es. il Progetto “Il Vero Commercialista è Iscritto all’Ordine” – per l’anno prossimo quanto sempre in linea con il programma che si pone l’obiettivo primario di creare rete con le Istituzioni del territorio consolidando la strada già tracciata del commercialista specialista.