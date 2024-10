Calcio – Commozione, emozioni, ma zero punti. Alla Ludos non basta una buona prestazione

Cinque reti e 94 minuti di emozioni. Entrambe le squadre in campo con la tristezza nel cuore . L’Asd Rosarno per la scomparsa della sorella del presidente Massimo Capria e la Ludos per quella di Carmelo Belfiore , grande uomo di sport e di vita per i giovani di Arangea.

Commozione al G. Aliquò, prima dell’inizio di gara i dirigenti neroarancio hanno consegnato attraverso capital Pirrello un mazzo di fiori alla famiglia Capria, poi il match.

A condurre le danze è la Ludos subito all’attacco vista la necessità di fare punti per cercare di muovere la classifica ancora deficitaria. I padroni di casa riescono a sbloccarla al decimo con un diagonale di Marino che oltre al risultato, interrompe un digiuno di gol per i reggini, lungo cinque giornate.

Una gioia che dura pochissimo, meno di tre minuti, quando Arruzzolo pareggia i conti di piatto su cross dalla sinistra di Galati, rete che chiude la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1.

Nella ripresa dopo poche battute è Ferraro a portare in vantaggio il Rosarno con un colpo di testa. La Ludos riesce a pareggiare: su un lancio di Pirrello, il bravo Marino supera il portiere con un pallonetto e realizza così una doppietta.

Quando tutto lascia pensare ad un pareggio tra le contendenti, nell’ultimo dei tre minuti di recupero il direttore di gara assegna un rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta Zappia, ma il suo tiro viene parato dall’estremo difensore Longo che, però, nulla può dopo la respinta sul successivo intervento del giocatore rosarnese che mette in rete.

Per l’ennesima volta in casa Ludos si registra così una buona prestazione con zero punti all’attivo. Le giornate passano e la situazione di classifica non cambia, adesso subentra anche un pizzico di preoccupazione.