Serie B: Como-Frosinone: malore per un tifoso, un altro cade per soccorrerlo

“Un tifoso, colto da malore mentre assisteva alla partita del Como, è in condizioni critiche. Un altro sostenitore, che ha cercato di soccorrerlo, è caduto dagli spalti ed è rimasto ferito al volto, non in modo grave. Pomeriggio drammatico in curva azzurra, al Sinigaglia, dove due tifosi lariani sono stati soccorsi dagli spalti, nel pomeriggio, mentre stavano assistendo alla partita casalinga contro il Frosinone. Secondo le prime informazioni che arrivano dallo stadio, uno dei due, un comasco di 23 anni, è stato colto da malore, mentre l’altro ha perso l’equilibrio e ha rimediato un brutto trauma al volto. Il giovane è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi.

Un tifoso della curva, appena si è reso conto dell’accaduto durante il secondo tempo, ha scavalcato le barriere ed è entrato in campo per chiedere al medico sociale del Como di intervenire. l tifoso è stato caricato in ambulanza, al’interno l’équipe medica lo sta soccorrendo ormai da mezz’ora.