Comunali 2020, Ethos: ‘Di occasioni perse, a Reggio, ce ne sono state tante’

Di occasioni perse, a Reggio Calabria ce ne sono state tante. Il debito ereditato dal “modello Reggio” fa da parafulmine all’attuale Amministrazione che, piagnucolando, giustifica la propria inerzia.

Bene, facciamo un esempio: la Regione Calabria, mediante avviso pubblico, ha istituito una procedura che prevede la concessione di contributi finanziari per gli Enti pubblici, utilizzabili per la rimozione dell’amianto, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, da assegnarsi prioritariamente per manufatti le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri, secondo il seguente ordine di priorità: scuole di ogni ordine e grado; ospedali e case di cura; uffici della pubblica amministrazione, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto, edifici residenziali, edifici agricoli e loro pertinenze, edifici industriali e loro pertinenze che contengano nel raggio di 200 metri recettori sensibili quali scuole di ogni ordine e grado, parco-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziale, edifici di culto o strutture sportive.

Nel nostro comune vi sono 30 ettari di amianto (300.000 mq), non pochi se ne consideriamo la pericolosità. Considerato che in Italia l’amianto è fuorilegge dal 1992 (Legge 257/92), e che già dal 1993 ne vengono vietate l’importazione, l’estrazione e la commercializzazione, sarebbe anche ora di bonificare le aree a rischio.

Nulla di tutto ciò è stato fatto, ed eccoci di fronte ad un’altra occasione persa.

Perché il Comune non ha presentato l’elenco degli edifici coinvolti e richiesto questi fondi, nonostante due proroghe? Non era neanche richiesto presentare un progetto per far sì che il Comune ottenesse la necessaria bonifica, con spese a carico della Regione.

Cosa è mancato? È mancata la politica, quella sana e spassionata, fatta di competenze ed interesse per la comunità, che fa si che le città crescano culturalmente ed economicamente. Il tipo di politica che ci ripromettiamo di perseguire.

Giovannina Raineri e Francesco Pavone

candidati di ETHOS nella lista Klaus Davi per Reggio