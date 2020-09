Comunali 2020, Foti: 'Con il Reghion faremo ripartire l’economia reggina'

Reggio, città squisitamente metropolitana, ha tutte le carte in regola per provare ad armonizzare e ad egemonizzare le risorse del Sud della Calabria, ergendosi come centro naturale e trainante della provincia.

Una grande sfida, mai raccolta da altri politici, per mancanza di prospettive, per mero calcolo o per pigrizia. Sottovalutata, in modo colpevole, dall’attuale primo cittadino Falcomatà, che dopo aver vinto le elezioni si ritrovò suo (e nostro) malgrado oltre che sindaco, presidente di un territorio vasto, complesso e a lui sconosciuto, ieri come oggi.

Il Movimento Cinque Stelle locale ha - invece - un’idea precisa di città metropolitana che parte necessariamente dall’emergenza economica e si pone l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il sistema monetario per attivare fondi di sostegno sociale e coinvolgere le aziende locali.

Sulla stregua del Sardex ci siamo inventati il Reghion: la moneta complementare reggina.

«Le imprese che si iscrivono a Reghion- precisa Fabio Foti - pagano una quota d’iscrizione annuale e ricevono sul loro conto una linea predefinita di crediti, ognuno dei quali ha valore pari ad un euro. Per ogni transazione che fanno in Reghion con altri soggetti economici reggini aderenti al circuito, viene registrato un credito e un debito in ciascun conto personale. C’è un fido di cassache consente alle imprese di andar temporaneamente in rosso su quel conto. E soprattutto non ci sono interessi, né attivi né passivi: tenere i soldi fermi sul conto non serve a nulla. In altre parole, tocca spendere tra le imprese aderenti al circuito metropolitano.

Il Reghion non è una moneta virtuale e non è un sistema di baratto. È un circuito di mutuo soccorso tra attori della stessa comunità metropolitana (micro-, piccole imprese, associazioni e cittadini) che produce ricchezza solidale attraverso un sistema creditizio che alle correnti regole speculative sostituisce la mutualità e la cooperazione tra i diversi operatori economici in una relazione diretta fondata sulla reciproca fiducia.

Economia civile, strategia cooperativa e moneta complementare: una triade che crea liquidità facendo circolare il denaro il più possibile per farlo arrivare dove serve in modo solidale e condiviso».