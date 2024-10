Comunali 2020, inaugurata segreteria politica di Tiziana Filocamo

Ieri sera 06/09/2020 alle ore 20 circa taglio del nastro per l’inaugurazione di una delle segreterie politiche di queste elezioni comunali sita in Via Marina.

E’ toccato questa volta a Tiziana Filocamo, candidata nelle file di Forza Italia. Presenti il candidato a Sindaco Antonino Minicuci e il deputato di FI Francesco Cannizzaro .

Tanti i giovani che hanno acclamato la candidata al termine di una calda e concitata esposizione di una serie di proposte collegate a tutti i cittadini che non hanno voce, malati, disabili ed anziani ed un grande desiderio di coinvolgere i giovani per vedere le loro idee realizzate evitando il loro continuo emigrare, non è mancato un forte riferimento allo sport visto il suo trascorso sportivo e di collaborazione quale responsabile tecnico del CONI di Reggio Calabria. La candidata ha ringraziato tutti i presenti e Francesco Cannizzaro per la fiducia.