Comunali 2022 a Villa San Giovanni: Aragona si ritira dalla corsa

"Non posso più continuare questo percorso che lascio con grande amarezza, ma in modo assoluto ed irrevocabile". Le parole dell'esponente del cdx villese

“Il sottoscritto, Alessandro Aragona, candidato nella lista di cdx al Comune di Villa San Giovanni, per le Amministrative del 12/06/2022, comunica, a malincuore, che per motivi strettamente personali di famiglia, motivi che non possono essere esplicitati per questioni di privacy, ritira la propria candidatura”.

Nella lettera inviata alla redazione, l’esponente politico del centrodestra aggiunge:

“Con le dovute scuse, lascio libero il mio elettorato libero di scegliere ogni altra preferenza, mi spiace dover interrompere il mio impegno politico, ma, non mi risulta possibile intraprendere altro percorso alternativo a questo, auguro, fermamente, ogni buon augurio al centrodestra villese affinché esso possa continuare ad amministrare questa città e che, essi stessi, possano vincere queste elezioni in modo tale da poter dare massima continuità ad un progetto che, iniziato nel 2010, possa ancora dare lustro e stabilità alla città di Villa San Giovanni, aldilà di tutto ciò che si possa dire e sostenere in modo contrario”.

Aragona conclude: