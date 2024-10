Delianuova, candidata sindaco Angela Strano in quarantena. La solidarietà di Billari

“A Delianuova, la professoressa Angela Strano, uno dei due candidati alla carica di sindaco, nelle elezioni che si dovrebbero svolgere il 22 e 23 novembre, si trova in quarantena con tutta la famiglia, per la positività al covid-19 di uno dei due figli. Tale tristissimo evento impedirà alla dottoressa di poter svolgere una normale e salutare campagna elettorale, nella quale il contatto con le persone, piazze e case è fondamentale per poter spiegare ed esprimere al massimo i suoi programmi per una Delianuova libera e democratica”.