Comunali 2020, presentata lista del Partito Socialista Italiano a sostegno di Falcomatà

Un’alleanza nuova che mette al centro della propria azione il lavoro e il futuro della città di Reggio. “Reggio ai reggini” di buona volontà che con la schiena dritta operano ogni giorno per il bene di questa città e, per questo, possono rivendicare con forza la propria identità contro ogni sudditanza e contro ogni stereotipo negativo costruito contro Reggio e la Calabria. Senza alcun cedimento sul terreno dell’autonomia e della responsabilità di una classe dirigente pienamente espressione del territorio reggino.

Questa è in estrema sintesi l’ispirazione della proposta politica della lista “A testa Alta – Partito Socialista Italiano” che concorrerà alla prossime elezioni comunali di Reggio Calabria a sostegno della riconferma del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Ne sono principali ispiratori il Partito Socialista Italiano della città di Reggio Calabria e il movimento politico “A testa Alta per Reggio”. La lista, inoltre, intende aprirsi al contributo plurale di quelle forze laiche, presenti in città che vogliono concorrere a rafforzare un percorso unitario di rilancio di una sinistra moderna, europeista e promotrice dei principi costituzionali di uguaglianza, dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali della persona umana.

Reggio Calabria è tuttora una città ferita che fatica ogni giorno per riconquistare una normalità complessa, che negli anni passati ha subito l’onta del commissariamento per mafia e ha ereditato conti ancora pesantemente in rosso. Tutto questo a fronte di un tasso di povertà crescente e al sostanziale azzeramento del sistema produttivo cittadino, duramente colpito dalla pressione mafiosa e dalla crisi economica.

Grazie all’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, che merita pertanto di essere riconfermato, si sta faticosamente invertendo la rotta rimettendo la città sui binari della legalità, della trasparenza e della corretta amministrazione. I recenti provvedimenti del Governo nazionale in tema di riequilibrio di bilancio, offrono al Comune di Reggio prospettive inimmaginabili sino a poco tempo fa. Reggio ha ora la concreta possibilità di uscire dal tunnel nel quale si era cacciata a causa di anni di amministrazione non oculata e di una gestione commissariale che si è rivelata inadeguata a indicare una prospettiva di rilancio della città.

La lista “ATA – PSI” vuole costituire una risposta alle istanze di rappresentanza delle forze civiche in città e nel comprensorio reggino. Solo una forza autenticamente vocata al lavoro, ai bisogni, può rappresentare il desiderio di riscatto della città e costruire una prospettiva di rilancio dal basso che faccia riscoprire a Reggio la propria identità e che la orienti a divenire una città moderna, aperta e inclusiva, recuperandone le radici storiche e culturali.

La lista “ATA PSI” intende porre apertamente al centro della sua azione il contrasto fattivo e al pregiudizio antireggino e antimeridionale che è ancora molto forte in vasti strati della società italiana. Reggio ha tutte le carte in regola per stare con pari dignità ai tavoli nazionali e comunitari delle città metropolitane italiane. La battaglia che abbiamo ispirato e condotto per riconoscere Reggio in quel ristretto novero non era una questione di “pennacchio”, un vezzo da “rriggitaneddi” orfani di Nicola Giunta. Reggio per storia, tradizioni, cultura, posizione geografica, potenzialità turistiche e nei servizi, è a tutti gli effetti il cuore del Mediterraneo e deve essere riconosciuta come tale in ogni consesso.

Il contrasto al malaffare, assillo quotidiano di chi come noi ne fa pratica etica perseguita con naturalezza, sono e devono restare un impegno per tutti. Ma accanto a questo occorre senza dubbio mettere in campo ogni strumento di rilancio economico e sociale che contrasti la povertà dilagante e che rafforzi il sistema delle imprese sane e pulite. La ‘ndrangheta non è e non può divenire un alibi di comodo per quanti intendono distrarre risorse destinate a Reggio per riconvertirle verso altri territori.

In sostanza Reggio c’è ed è in campo con il suo carico di problemi, ma con una ritrovata forza e con la voglia e la capacità di competere e stare al passo delle sfide che l’attendono. La lista “ATA – PSI” ha questo orizzonte e intende avviare un cantiere riformista aperto a tutte le forze autenticamente tali che non si piegano dinanzi alle difficoltà ma che con testardaggine e competenza hanno il coraggio e la dignità di fronteggiare i problemi.