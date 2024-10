Comunali Reggio: a Melito Porto Salvo non si raggiunge il quorum

È scesa in campo solo una lista per l'election day, ma gli elettori non sono stati sufficienti

Mentre a Santo Stefano in Aspromonte i festeggiamenti sono in corso già da ieri, 20 settembre, lo stesso non avviene sulla jonica. Anche nel Comune di Melito Porto Salvo la lista presentata era una sola ma, sfortunatamente, non ha raggiunto il quorum. Candidata a Sindaco Viviana Barbara Antonella DEMETRIO, con unica Lista “Per Melito CIVICA”.

Elettori 9920 Quorum 4460

Votanti del 20.IX.2020 e del 21.IX.2020 Comune Domenica 20 Settembre 2020 Lunedì 21 Settembre MELITO DI PORTO SALVO % Ore 12 % Ore 1 9 % Ore 23 % Ore 15 6,39% 19,33% 29,48 % 42,90 % Votanti Circa 2925 Circa 4256

Affluenza: 4256 Circa – Pari al 42,90%

Quorum non raggiunto – Elezioni nulle

Le 3lezioni comunali di Melito Porto Salvo del 20 – 21 settembre 2020, dove è stata presentata un’unica lista, per mancato raggiungimento del Quorum sono quindi da considerare nulle

Elezioni 2015

Primo Turno

Affluenza: 6.832 – Pari al 66.43%