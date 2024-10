Comunali Reggio, anche il Comitato Corso Sud si lancia nella mischia

Il Comitato Corso Sud prova a fare il grande passo. Sveste i panni di associazione nata per fare da pungolo ai governanti, per entrare direttamente nell’agone politico cittadino. Per ora, il Comitato ha lanciato una sorta di avviso ai naviganti, un appello ai membri dello stesso, anche al fine di tastare il terreno sull’idea di una discesa in campo che sembra tutt’altro che peregrina. Da quale parte si schiererà il Comitato presieduto da Luciano Simone, ancora non è dato sapere, certo è che l’alleanza avverrà con “chi sosterrà le nostre battaglie”, si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook. In questi anni, l’impegno del Comitato ha permesso la realizzazione di alcune iniziative, anche lodevoli, che hanno in qualche modo ridato vita ad una parte del Corso Garibaldi sempre più spenta che ha risentito, a detta del Comitato, anche di una errata idea di riqualificazione che avrebbe isolato quella parte del centro città.

Ma il Comitato, nell’annunciare l’intenzione di allestire una lista da far competere alle prossime comunali, stila anche una lista di priorità: in cima, neanche a dirlo, c’è il completamento della riqualificazione del primo tratto del Corso Garibaldi con in testa l’omonima piazza, attraverso la tutela e la valorizzazione degli scavi archeologici. Questione molto sentita, soprattutto dai residenti e dai commercianti della zona, che col passare del tempo hanno visto spegnare, tra carte bollate e rimpalli di responsabilità, un’occasione ghiotta per riaccendere i riflettori su Piazza Garibaldi. Anche se per la rinascita, anche economica, del tratto di Corso in questione, il Comitato chiede anche una riduzione dei tributi per gli esercizi commerciali.

Ma il cosiddetto “stratuni” per il Comitato necessita di interventi precisi, che vanno da una maggiore presenza di arredi e cestini, ad una decisa e proficua valorizzazione della Villa Comunale, così come di piazza S. Agostino. Il Comitato intende continuare a svolgere la sua opera di stimolo e promozione di tutte le attività ed organizzazione di eventi ed iniziative territoriali nell’area del Comitato stesso.

Nel decalogo pubblicato (i punti in realtà sono 13), sono contemplati anche la realizzazione a piazzetta Canonico di un parcheggio multipiano; la sistemazione dei canali dell’acqua piovana sul Corso Garibaldi; la modifica della Ztl in accordo con commercianti e residenti; la sistemazione delle strisce pedonali in via san Francesco da Paola e la sistemazione della segnaletica attualmente nascosta dagli alberi spesso causa di incidenti.