Comunali, Socialisti in movimento aderiscono a Reggio coraggiosa – Articolo Uno

Il prossimo appuntamento elettorale a Reggio Calabria sarà decisivo per le sorti della città, per proseguire nell’opera di normalizzazione segnata dall’amministrazione Falcomatà e per lo sviluppo economico e sociale di una città che merita di essere al centro di un nuovo piano nazionale di ripartenza, così affermano i socialisti in movimento della provincia di Reggio Calabria.

Dalla nascita di Articolo 1 sul territorio metropolitano, abbiamo consolidato una sinergia ed una collaborazione importante sui temi, sulle proposte e sulla visione di città metropolitana e sulle modalità di intendere la politica ed il ruolo della sinistra democratica e progressista nelle istituzioni.

Con il segretario metropolitano Alex Tripodi e con tutto il gruppo dirigente di Articolo Uno Metropolitano abbiamo definito le linee guida per una Reggio moderna, al servizio dei più deboli, a favore delle classi lavoratrici, delle famiglie, che rimetta al centro di un grande progetto di sviluppo le periferie, il lavoro, la Green economy e la salute pubblica dei reggini.

Per queste ragioni, abbiamo deciso di collaborare nella costruzione della lista e nell’individuazione di un socialista all’interno della lista Reggio Coraggiosa-Articolo Uno, che saprà bene rappresentare le nostre istanze al consiglio comunale; il compagno Pasquale Fascì da sempre impegnato nel sociale e nella politica attiva del territorio, rappresenta le migliori energie e competenze del mondo socialista all’interno del nostro progetto.

La candidatura di Pasquale Fascì rappresenta appieno il percorso autentico di un socialista competente che nei suoi anni di esperienza politica ha messo in campo battaglie e lotte a favore dei più deboli e degli emarginati.

Siamo convinti che il percorso intrapreso con Articolo 1 e con il sindaco Falcomatà, porterà Reggio finalmente ad essere il volano di sviluppo del mezzogiorno e la protagonista di un nuovo progetto euro-mediterraneo.

Con coraggio. Alla lotta e al lavoro.

Socialisti in movimento, il segretario Totò Perpiglia