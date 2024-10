Elezioni Comunali, Gatto (FdI): ‘Turismo unica via per Reggio’

«Il turismo è l’unica via per Reggio e il suo comprensorio. Per intraprenderla seriamente, occorrono due elementi: idee e visione di sistema e di prospettiva, che non si fermino a Catona e Bocale e che guardino agli altri 96 comuni metropolitani, a Messina, al Mezzogiorno e al Mediterraneo, spesso mancanti in questi anni, e che siano funzionali ad accessibilità e mobilità, alla vivibilità, non solo per i turisti, ed anche e, soprattutto, per i reggini, a valorizzare storia, cultura, natura, paesaggio, gusto, centralità mediterranea e binomio mare-monti. È giunta l’ora che, finalmente, slogan come “Reggio città turistica” o “Reggio cuore del Mediterraneo”, solamente ascoltati, diventino realtà, iniziando dal realizzare una “Reggio normale”».