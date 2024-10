Comune di Reggio Calabria, pubblicato avviso per assunzione di 16 unità

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Tutte le info

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28/05/2019 sono stati pubblicati per estratto gli avvisi esplorativi per la copertura mediante assegnazione temporanea ex art 30 comma 2 sexies D.Lgs. n. 165/2001 per 1 (uno) anno rinnovabile di n.16 unità di personale, per come di seguito specificate:

Collaboratore amm.vo / informatico N.3

Istruttore amministrativo N.3

Istruttore contabile N.3

Istruttore tecnico geometra N.3

Istruttore direttivo amministrativo N.2

Istruttore direttivo contabile N.1

Istruttore direttivo tecnico N.1

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Le procedure sono subordinate all’autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ai sensi degli artt. 243 e 243 bis.

CLICCA QUI per gli avvisi in versione integrale.