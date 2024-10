Comune di Reggio, Minicuci: ‘Bilancio, ci sono le risorse per rilanciare la città’

"L'amministrazione Falcomatà si professa democratica ma nei fatti non lo è. Faremo nostre proposte per il bene di Reggio"

Martedi 31 agosto consiglio comunale particolarmente delicato a Reggio Calabria, tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione, entrambi per il periodo 2021-2023.

La prima convocazione, prevista per questa mattina alle 9.00, non ha visto raggiungere il numero legale utile per procedere con il consiglio comunale.

Ai microfoni di CityNow le parole di Antonino Minicuci, consigliere comunale gruppo Lega già candidato a sindaco.

“Domani nel corso del consiglio comunale ascolteremo la maggioranza e faremo le nostre valutazioni. Come minoranza siamo sempre stati disponibili ad offrire un contributo propositivo, dobbiamo però essere messi nelle condizioni di farlo.

L’amministrazione Falcomatà si professa democratica ma nei fatti non lo è. In questi mesi raramente abbiamo ricevuto la documentazione e gli atti per poter svolgere al meglio il nostro lavoro di opposizione. Domani in consiglio comunale faremo le nostre proposte, offrendo suggerimenti per il bene della città. Le risorse economiche ci sono -assicura Minicuci-, sia dal Governo regionale che da quello nazionale. Le proposte devono riguardare concretamente lo sviluppo di Reggio Calabria, territorio da troppi anni alle prese con difficoltà e problematiche che l’hanno affossato”.