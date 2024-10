Nasce al Comune di Reggio ‘Red’: nuovo gruppo consiliare con Burrone, Castorina e Versace

Nella totale pennichella che la politica (a tutte le latitudini) si concede nel mese di agosto, arriva una novità importante al comune di Reggio Calabria. Nasce un nuovo gruppo consiliare, Red (da leggersi probabilmente come Riformisti Europeisti e Democratici) formato dai consiglieri comunali di maggioranza Filippo Burrone, Nino Castorina e Carmelo Versace.

La notizia era emersa nei giorni scorsi, dai diretti interessati però la volontà di trincerarsi dietro un no comment sino al doppio appuntamento con il sindaco Falcomatà e il leader di Democratici e Progressisti Nino De Gaetano. Nel primo caso, la volontà era quella di comunicare al primo cittadino la volontà in consiglio comunale, con il nuovo gruppo che sarà aperto e dialogante con l’amministrazione Falcomatà.

Nel secondo caso, l’intenzione era di capire se il gruppo potesse essere allargato a 5 (quindi con i “reduci” Dp Nino Malara e Nocera), ma da De Gaetano sarebbe arrivata una risposta più che tiepida, per non dire negativa. Domattina, nel corso di una conferenza stampa, l’ufficialità e i dettagli rispetto alla nuova creatura nata a Palazzo San Giorgio.

Un gruppo consiliare che, giocoforza, andrà a modificare equilibri e scenari, anche in considerazione degli elementi che lo compongono: il vicesindaco metropolitano Versace, l’ex capogruppo Pd Nino Castorina e Burrone, elemento che in questi ultimi mesi ha spesso dettato la linea del movimento di De Gaetano. Quest’ultimo si ritrova così per la seconda volta in pochi mesi spiazzato (la prima ad inizio 2024, con la perdita delle due postazioni all’interno della nuova giunta) e rischia di essere sempre più marginare all’interno della maggioranza.