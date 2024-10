Potenziata la piattaforma ‘Segnaliamo’, Tescione (Hermes): “Aumenteremo capacità di risposta”

Durante la partecipata conferenza stampa riguardo i risultati della lotta all’evasione del pagamento dei tributi cittadini, nello specifico della TARI, è stata presentata una nuova funzionalità della piattaforma web ‘Segnaliamo’, lanciata nel novembre 2016 che può vantare un gran numero di registrazioni dalla messa online.

Nello specifico l’utente già registrato o in versione totalmente anonima potrà segnalare eventuali micro discariche cittadine o anomalie nei comportamenti di persone che utilizzano in modo improprio la raccolta differenziata.

In merito a ciò è intervenuto l’Amministratore Delegato di Hermes, l’avv. Giulio Tescione

“Il potenziamento del canale diretto con i cittadini fa parte della nostra azione di contrasto alle cattive abitudini. Il cittadino potrà denunciare in modo completamente anonimo. Attraverso la denuncia i nostri impiegati dei rispettivi settori si metteranno all’opera per verificare il tutto. Il servizio è già partito, e lo stiamo perfezionando in quanto dobbiamo garantire maggiore capacità di risposta in confronto alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate”.

Per collegarsi al sito basterà digitare http://segnaliamo.reggiocal.it/ ed utilizzare l’apposita procedura. Per il cittadino dunque un modo in più per partecipare al bene collettivo.