Brunetti si ‘allinea’ a Versace: ‘Nessuna crisi di maggioranza. Eventi natalizi un successo’

Parola d’ordine, ‘normale dialettica’. Riguardo quanto accaduto la scorsa settimana all’interno della V Commissione, con le dimissioni e la rielezione lampo del consigliere di maggioranza Carmelo Romeo, anche il sindaco f.f. Paolo Brunetti preferisce gettare acqua sul fuoco.

Lo stesso Brunetti, in occasione dell’ultimo consiglio comunale, aveva fatto un appello alla sua stessa maggioranza riguardo la mozione in favore di uno sportello per disabili presentata dal consigliere di minoranza Demetrio Marino. Qualche giorno le dimissioni di Romeo, la rielezione e la rabbia del centrodestra che ha parlato di barzelletta e di pedine della maggioranza nelle mani di Falcomatà.

Leggi anche

Ai microfoni di CityNow, Brunetti si allinea perfettamente a quanto dichiarato da Versace nel corso di Live Break.

“E’ stata una normale dialettica politica, nessun caso e nessuna polemica. Il consiglio comunale si era espresso a favore perchè non voleva prestarsi a speculazioni dell’apposizione, per questo si è scelto di vorare a favore di una mozione incentrata su tematiche delicate. Il consigliere Romeo è stato coerente, dichiarandosi contrario, rispetto al lavoro portato avanti in Commissione. Dopo le dimissioni si è deciso di votarlo nuovamente”, spiega il sindaco f.f. Leggi anche

Da pochi giorni si sono concluse le festività natalizie, tanti gli eventi organizzati a Reggio Calabria con Piazza Italia e Teatro Cilea luoghi pulsanti delle attività.

“Gli eventi organizzati sono stati tanti e anche di spessore nazionale. E’ stata accolta decisamente bene la location di Piazza Italia, i concerti di Joe Bastianich e Nino Frassica hanno fatto registrare il pienone, discorso simile per gli eventi al Teatro Cilea. Con particolare soddisfazione -evidenzia Brunetti- inoltre mi piace sottolineare dei tanti eventi svoltisi nelle periferie”.

Riguardo Castore, Brunetti pur ammettendo qualche ritardo parla di un buon lavoro portato avanti dalla società in house, definita come ‘un bambino che abbiamo preso per mano e stiamo facendo crescere giorno dopo giorno. Gli operai hanno risposto nel migliore dei modi agli interventi urgenti necessari in questi giorni”.