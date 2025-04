Reggio, nuovo ingresso in Consiglio Comunale: Burrone libera un posto

Previsto un avvicendamento in consiglio comunale ma i tempi non saranno stretti

Rimpasto di Giunta Falcomatà, si attende di capire chi sarà l’assessore donna che prenderà il posto di Elisa Zoccali. Il sindaco ha sostituito 3 assessori esterni (Lanucara, Zoccali e Costantino), con Palmenta, Burrone e un nome che ancora è nella mente di Falcomatà.

Di sicuro, ci sarà un avvicendamento all’interno del consiglio comunale. Al posto del neo assessore Filippo Burrone (eletto con circa 700 voti nella lista di Primavera Democratica) subentrerà in consiglio Santo Bongani, che nel 2020 ha ottenuto 304 preferenze.

Le tempistiche per l’ingresso in consiglio comunale non dovrebbero essere brevi: essendo un dipendente comunale infatti, c’è necessità di alcuni passaggi ulteriori rispetto alle solite procedure, questo potrebbe comportare uno slittamento dei tempi.