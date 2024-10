Brunetti riorganizza l’amministrazione comunale: nuovi incarichi e dirigenti

Il sindaco f.f. Paolo Brunetti prova a dare un accelerata al ‘terzo tempo’ dell’amministrazione comunale. Lo scorso 31 dicembre, sul gong rispetto alla conclusione del 2021, Brunetti attraverso un decreto ha disposto il conferimento di nuovi incarichi e anche l’ingresso di dirigenti nella macchina amministrativa.

Complice la delibera di giunta dell’ottobre 2021, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Calabria (relativa all’approvazione del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e del piano assunzionale per l’anno 2021) Brunetti ha potuto ingrossare la pianta organica di Palazzo San Giorgio, notoriamente sottodimensionata.

I nuovi incarichi e dirigenti

Gli incarichi conferiti hanno durata “fino alla scadenza del mandato sindacale”, di seguito il dettaglio del decreto disposto dal sindaco f.f. Brunetti.

Il sindaco f.f. DECRETA di conferire:

a)l‘arch. Demetrio Beatino la dirigenza del Settore “Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici”;

b) all’ing. Domenico Richichi la dirigenza del Settore “Ambiente”;

c) alla dott.ssa Carmela Stracuzza la dirigenza del Settore “Risorse Esterne – Organismo Intermedio”;

d) all’avv. Fedora Squillaci la dirigenza del Settore “Avvocatura Civica”;

e) all’avv. Francesco Barreca la dirigenza del Settore “Welfare”;

f) al dott. Francesco Consiglio la dirigenza del Settore “Finanze ed Economato”;

g) alla dott.ssa Loredana Pace la dirigenza del Settore “Sviluppo Economico; Cultura e Turismo”;

h) al dott. Salvatore Zucco la dirigenza del Settore “Polizia Municipale e viabilità”;

i) alla dott.ssa Iolanda Mauro la dirigenza del Settore “Risorse Umane e Servizi Demografici”;

j) al dott. Giovanni Minniti la dirigenza del Settore “Tributi e Patrimonio”;

k) all’arch. Santo Coppola la dirigenza del Settore “Urbanistica e Pianificazione Territoriale”;

I) all’arch. Bruno Doldo la dirigenza dell’UPI “Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP”;

m) al dott. Massimo Rizzuto la dirigenza dell’UPI “Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR -PON METRO E POC”;

n) al dott. Giuseppe Quartuccio la dirigenza dell’UPI “Comunicazione, Partecipazione, Transizione Digitale e Qualità dei processi e Servizi Fondi SIE e PNRR – PON Metro e POC Metro”;

2. di conferire altresì all’avv. Francesco Barreca la dirigenza ad interim della macro area Istruzione, nelle more dell’espletamento della procedura di utilizzo in assegnazione temporanea ex art 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 di cui alla succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2021;

3. di conferire inoltre alla dott.ssa Loredana Pace la dirigenza ad interim della macro area Sport, nelle more dell’espletamento della procedura di utilizzo in assegnazione temporanea ex art 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 di cui alla succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2021;

4. di conferire ancora alla dott.ssa Carmela Stracuzza la dirigenza ad interim della macro area Politiche Giovanili, nelle more dell’espletamento della procedura di utilizzo in assegnazione temporanea ex art 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 di cui alla succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2021;

5. di conferire infine al Direttore Generale avv. Demetrio Barreca la dirigenza ad interim delle macroaree “Appalti” e “Partecipate” e del “servizio Contenzioso Tributario”, nonché di confermare provvisoriamente in capo allo Stesso la funzione di Vice Segretario Generale, in attesa della definizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale della microstruttura di dettaglio.