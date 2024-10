Reggio, ‘ferie forzate’ per 20 dipendenti di Castore. Gangemi: ‘A breve la soluzione’

Castore, ci risiamo. Come già accaduto a fine febbraio, una ventina di dipendenti dell’azienda reggina sono stati stoppati con ferie ‘forzate’, complici problemi di liquidità dell’amministrazione comunale. Si tratta, nello specifico, degli addetti alle pulizie degli uffici comunali.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore comunale Francesco Gangemi torna sulle motivazioni espresse già nelle scorse settimane.

“Gli enti locali hanno delle norme che bisogna rispettare. Non c’è alcuna volontà da parte dell’amministrazione comunale di mandare allo sbando una società interna. Siamo al lavoro per risolvere la situazione a breve, speriamo già nei prossimi giorni.

Per il futuro a medio-lungo termine, come già annunciato in passato la scelta è quella di destinare le somme ‘libere’ del bilancio ai servizi essenziali, così da potenziare il servizio e migliorare la gestione di Castore”, le parole di Gangemi.