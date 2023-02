Reggio, 'giallo' Castore: amministrazione smentisce mancato rinnovo dei contratti

Reggio Calabria, l’azienda Castore continua a soffrire di problemi economici e di una serie di problematiche legate alla continuità dei servizi e la regolarità dei pagamenti. Nelle ultime 24 ore, alcuni dipendenti di Castore con contratto a tempo determinato con scadenza al 28 febbraio, avevano ricevuto in un primo momento la comunicazione che da domani non si sarebbero dovuti recare al lavoro.

Dopo qualche ora però è arrivata la rassicurazione da parte dell’amministrazione comunale, rispetto alla proroga dei contratti.

Da un lato si parla di ‘situazione drammatica’ di Castore, con la preoccupazione dei dipendenti che serpeggia nervosamente. Dall’altro, ovvero da Palazzo San Giorgio, si getta acqua sul fuoco.

Attraverso una nota emessa da Sul Calabria, il segretario generale Aldo Libri ha ricostruito lo stato attuale delle cose.

Nell’interesse dell’Azienda e dei suoi dipendenti, delle istituzioni locali e delle popolazioni reggine e della provincia chiediamo che non si assista più ad un simile poco edificante balletto che assomiglia ad una parte in commedia nella quale tutti i responsabili si eleggono eroi del popolo.

Avevamo salutato con piacere l’ingresso in società della Città Metropolitana e l’avevamo interpretato come atto che avrebbe dato respiro e solidità all’Azienda Castore che, lo ricordiamo, è di proprietà esclusiva del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore comunale Francesco Gangemi spiega.

‘Non c’è nessuna intenzione di mandare i dipendenti a casa. E’ in corso una interlocuzione tra le parti, anche rispetto al bilancio comunale che non è ancora stato approvato. Non vogliamo che Castore faccia la fine di Multiservizi, siamo al lavoro per trovare soluzioni adeguate che possano rassicurare i dipendenti’.