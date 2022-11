Castore, Versace: 'Stipendi pagati. Ora azzeramento debiti società'

"La Società Castore è stata conseguente rispetto agli impegni assunti dal Comune nei giorni scorsi. Come già annunciato, gli stipendi dei dipendenti sono stati pagati. Fatto che segue il pagamento delle fatture pregresse avvenuto la scorsa settimana nonostante i diversi solleciti. Nel frattempo abbiamo avviato una ricognizione con tutti i settori per verificare eventuali altre fatture arretrate ed azzerare tutti i crediti vantati dalla Società. Abbiamo inoltre fatto una ricognizione per accertare alcune responsabilità della macchina burocratica affinché episodi di questo tipo non si verifichino più".