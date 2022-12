Il Comune di Reggio esce dal tunnel: dopo 10 anni fine del piano di riequilibrio

Dopo dieci anni di Purgatorio, per non dire Inferno, il Comune di Reggio Calabria si appresta ad uscire dal piano di riequilibrio. Quello che è stato per due lustri un cappio che ha soffocato ogni possibilità di investimenti e reso difficoltosa la programmazione dell’ente comunale, decade.

Prevedibile la soddisfazione dell’Assessore al Bilancio Irene Calabrò.

‘Un’ottima notizia per l’amministrazione e per tutti i reggini. Giungiamo alla scadenza naturale del piano di riequilibrio, che in questi 10 anni ha segnato fortemente l’attività del Comune e complicato la quotidianità dei cittadini. Non significa automaticamente che arriverà una rivoluzione, la similitudine più fedele è quella di un paziente in coma che al risveglio ritrova le funzioni vitali. La chiusura del piano di riequilibrio -evidenzia Calabrò- comporta la caduta dei vincoli ad esso legato e assicura la possibilità di programmazione dell’ente, seppur con cautela perchè l’attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi anni, a partire dalla capacità di riscossione che deve essere migliorata. Siamo fiduciosi e soddisfatti, inizia una nuova era per l’ente’.

In passato, l’assessore Calabrò aveva prospettato tributi più bassi per i cittadini, una volta concluso il piano di riequilibrio. Il momento si avvicina, ma ancora non è possibile dare certezze in merito.

“I tributi al massimo sono quello che hanno più toccato da vicino le tasche di cittadini e imprese. Con la decadenza del piano di riequilibrio si potrà avviare una nuova programmazione, nel settore rifiuti e idrico andranno monitorati i costi. Potranno avere spazio nelle pieghe del bilancio una serie di agevolazioni che fino a oggi non potevano avere spazio a causa del piano di riequilibrio”, le parole dell’Assessore al Bilancio.

Nel corso del consiglio comunale, il sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace si era detto sorpreso dalla poca attenzione (della stampa e della stessa aula) data all’argomento.

“Il 31 dicembre si conclude il piano decennale di rientro per il Comune, un fatto che sta passando completamente inosservato. Nessuno oggi ha sottolineato questo aspetto, ne vogliamo dare atto a chi è stato protagonista in questi 10 anni o deve passare inosservato?”, ha domandato Versace.